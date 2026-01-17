Motorista perde controle de carro, colide com poste, derruba muro e fica ferido em Alagoas

Gwm tank 300 branco atinge poste e causa destruição em Feira Grande — Foto: Arquivo pessoal

Um carro perdeu o controle, colidiu inicialmente com uma palmeira e, em seguida, atingiu um poste de energia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (16) no município alagoano de Feira Grande, na Avenida Teixeira de Freitas, no centro da cidade.

 

Ao g1, a assessoria do município informou que com o impacto, o transformador do poste caiu, deixando um fio de energia exposto e o poste totalmente danificado.

 

Além disso, uma motocicleta foi completamente destruída, o muro de uma residência veio abaixo e um letreiro de “Boas Festas” caiu no local.

 

O condutor do gwm tank 300 branco sofreu apenas escoriações, mas, no momento do atendimento, apresentava perda de memória e não recordava onde estava. Ele foi socorrido para avaliação médica.

 

Equipes foram acionadas para isolar a área devido ao risco elétrico provocado pelo fio exposto e aos danos estruturais causados pelo acidente.

 

O condutor foi encaminhado para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA) e depois para Hospital Memorial Ágape. As circunstâncias da perda de controle do veículo ainda serão apuradas.

 

A Equatorial Alagoas informou que suas equipes técnicas foram acionadas imediatamente após o registro da ocorrência. A empresa esclarece ainda que, ao longo da tarde, parte dos clientes já teve o fornecimento de energia restabelecido.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

