Sesc oferece 640 vagas gratuitas para EJA e Educação Ampliada em Alagoas em 2026

20 de janeiro de 2026
Inscrições para o ano letivo de 2026 são online e contemplam 640 vagas gratuitas. — Foto: Sesc Alagoas

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para a Educação Ampliada (Criar Sesc I e II) para o ano letivo de 2026. As oportunidades são para as unidades de Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela.

 

O início das aulas para os novos alunos está previsto para 2 de fevereiro de 2026, com término em 11 de dezembro do mesmo ano. O edital está disponível no site sescalagoas.com.br/educacao.

 

A pré-inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no endereço sescler.sescalagoas.com.br. É necessário anexar, junto à ficha de inscrição, os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, declaração escolar, comprovante de renda e comprovante de residência.

 

Para efetivar a matrícula, além dos documentos já citados, são exigidos originais e cópias do CPF e RG do aluno e/ou responsável, duas fotos 3×4 atualizadas, comprovante de residência com emissão inferior a 60 dias e a Credencial Sesc.

 

A oferta faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, que beneficia prioritariamente trabalhadores do comércio e seus dependentes, além de estudantes da rede pública, desde que a renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos nacionais. No total, serão disponibilizadas 300 vagas para o EJA, 250 para o Criar Sesc I e 90 para o Criar Sesc II.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

