Pai é preso após gastar R$ 113 mil arrecadados para tratamento do filho em apostas virtuais

23 de janeiro de 2026
Especialista alerta para riscos psicológicos de jogos de apostas online — Foto: RPC

João Victor dos Santos Oliveira foi preso em Murici, Alagoas, suspeito de desviar cerca de R$ 113 mil arrecadados em campanhas solidárias para o tratamento médico do filho. Segundo a polícia, ele teria usado o dinheiro em apostas virtuais, deixando apenas R$ 300 na conta destinada ao tratamento. A prisão ocorreu na sexta-feira (23).

Segundo a polícia, os valores foram levantados após a criança, então com 1 ano e 5 meses, contrair pneumonia, ter o quadro agravado e, em decorrência das complicações, sofrer amputação dos membros superiores e inferiores. As campanhas tinham como objetivo custear o tratamento e procedimentos médicos necessários. O g1 tenta contato com a defesa de João Victor.

A investigação começou após a mãe da criança registrar boletim de ocorrência em 13 de janeiro, quando constatou que o dinheiro arrecadado não estava mais disponível. O problema veio à tona no momento em que ela precisava custear uma viagem já marcada para São Paulo, onde o filho receberá próteses.

De acordo com o inquérito, uma conta bancária foi aberta em nome do pai para viabilizar as doações, já que a mãe acompanhava o filho durante o período mais crítico da internação.

A análise da movimentação bancária apontou que praticamente todo o montante de R$ 113 mil teria sido gasto pelo investigado em apostas virtuais, restando aproximadamente R$ 300 na conta destinada ao tratamento.

Com a conclusão das diligências, o delegado indiciou o suspeito pelos crimes de furto qualificado contra vulnerável, estelionato contra vulnerável e abandono material. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.

O investigado foi preso e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: G1/AL

