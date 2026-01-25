uspeitos de assassinato de supervisor do CRB morrem em confronto com a polícia

Os suspeitos de assassinar Johanisson Lima, supervisor do CRB, foram localizados e mortos em uma ação policial integrada em Alagoas. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi convocada uma coletiva nesta segunda-feira (26) para que as forças de segurança expliquem as circunstâncias do homicídio, que chocou familiares e torcedores.

De acordo com a SSP/AL, durante a abordagem, o suspeito e os cúmplices dispararam contra as guarnições, que revidaram a injusta agressão. Todos os envolvidos foram atingidos, socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.

Johanisson, conhecido como Joba, tinha 33 anos e trabalhava no setor de base do CRB. Ele foi assassinado enquanto aguardava a van que o levaria ao Centro de Treinamento Ninho do Galo, na Barra de São Miguel.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, em uma bicicleta, se aproxima e dispara contra a vítima, que cai ao chão desacordada. O autor fugiu em seguida, com destino ignorado até a ação policial.

Familiares relataram que Johanisson não tinha inimizades nem histórico de conflitos, tornando o crime ainda mais chocante. Em uma das imagens, outra pessoa se aproxima do local após o ataque e fica parada diante do corpo, sem que seja possível determinar se presenciou o crime ou o suspeito.

A SSP/AL destacou que a ação reflete o compromisso das forças de segurança em localizar e responsabilizar autores de crimes violentos, garantindo que atos como este não fiquem impunes.

Fonte: Gazetaweb