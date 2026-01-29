PRF apreende carga de celulares avaliada em cerca de R$ 100 mil, em São Miguel dos Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última quarta-feira (28), 20 celulares sem notas fiscais em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. De acordo com o órgão, a carga está avaliada em cerca de R$ 100 mil.

Uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo que ia de Aracaju (SE) para Maceió, capital alagoana. Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram os celulares. O condutor informou que não sabia a origem dos aparelhos, mas que eles seriam entregues em Maceió.

Entre os celulares apreendidos estão três iPhones 17 Pro Max, cinco iPhones 17 Pro e 12 iPhones 15. O material foi apreendido e encaminhado à Superintendência da Receita Federal, em Maceió.

Fonte: G1/AL