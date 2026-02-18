Tabela divulgada: alagoanos têm datas definidas na 2ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (17), a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil.

Mesmo com a primeira fase começando hoje, quatro clubes alagoanos já sabem quando e onde entram em campo na próxima etapa do mata-mata nacional. CSA, ASA, Penedense e CRB seguem na corrida por espaço na maior edição da história do torneio.

Com 126 participantes, a Copa do Brasil 2026 amplia o número de fases e reúne, na etapa inicial, os 28 piores colocados no ranking da CBF, sendo 14 estreantes.

Azulão encara viagem ao Sul

O Centro Sportivo Alagoano vai até Santa Catarina enfrentar o Joinville Esporte Clube no dia 24 de fevereiro, às 19h, na Arena Joinville. Fora de casa, o Azulão terá pela frente um confronto direto por vaga na sequência do torneio.

ASA decide no Fumeirão

O Agremiação Sportiva Arapiraquense joga no dia 25, às 20h, contra o Operário (MS), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Com o apoio da torcida, o Alvinegro aposta na força dentro de casa para avançar.

Penedense aguarda definição do local

O Sport Club Penedense enfrenta o Londrina Esporte Clube no dia 25, às 19h. A CBF ainda vai confirmar o estádio e a cidade que receberão o confronto, mas a data já está marcada no calendário do clube ribeirinho.

CRB já sabe de onde sai o adversário

O Clube de Regatas Brasil entra em campo no dia 3 de março, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O adversário sairá do confronto entre Porto Sport Club e Serra Branca Esporte Clube, que se enfrentam nesta quarta-feira, dia 18, às 16h, pela primeira fase da Copa do Brasil.

