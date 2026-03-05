Mais de 270 policiais reforçam segurança na final do Campeonato Alagoano

5 de março de 2026
Ascom PM/AL

Mais de 270 policiais militares serão empregados no esquema de segurança para a final do Campeonato Alagoano, disputada pelo ASA e pelo CRB, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, no próximo sábado, 07.

Segundo a Polícia Militar de Alagoas, ao todo, 272 militares atuarão dentro do Estádio Municipal e no seu entorno. O efetivo estará de prontidão a partir das 13h30, apesar da partida está prevista para ter início às 16h.

A atuação da PM se dará antes, durante e após a partida, com efetivos do 3º BPM e reforço do Comando de Policiamento da Região do Agreste e Comando de Missões Especiais (CME). Os policiais estarão distribuídos nos diversos setores, como arquibancadas, bilheterias e nas proximidades do campo. O objetivo é coibir possíveis excessos e garantir que a partida ocorra dentro da normalidade, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral do Esporte e do Estatuto de Defesa do Torcedor.

As atividades operacionais abrangem os períodos que antecedem a abertura dos portões, o transcorrer da partida e o escoamento do público ao término do jogo, fases caracterizadas pelo aumento do fluxo de pessoas, veículos e da possibilidade de conflitos entre torcidas. Com policiamento motorizado e a pé, o esquema contará, ainda, com a instalação de pontos de bloqueio e fiscalização para prevenção de ilícitos. Os pontos de bloqueio do trânsito serão realizados pela PM e pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), de Arapiraca.

Decisão judicial

A PM segue cumprindo a decisão judicial que proíbe alguns torcedores de comparecerem a partidas dos jogos do CRB e CSA. Os torcedores do CRB deverão se apresentar à PMAL duas horas antes da partida e permanecerão no Regimento de Polícia Montada (RPMon), em Chã da Jaqueira. A liberação dos citados na sentença acontecerá duas horas após o término do jogo.

Esses torcedores são acusados de planejar, coordenar e executar ataques contra torcidas rivais. O período da proibição, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, é de 60 dias a contar do dia 7 de fevereiro.

Restrições

Conforme a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), são proibidos os seguintes materiais: capacetes e guarda-chuvas de qualquer tipo e modelo; garrafas plásticas; sinalizadores de qualquer tipo (luminoso ou de fumaça, pois o árbitro irá paralisar a partida); canetas com apontador laser ou apontadores laser; rolos de papel higiênico ou sacos de papel picado com o intuito de jogar na arquibancada para o campo; qualquer tipo de isqueiro. A entrada de animais no estádio também é proibida.

Por determinação da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude da Capital, fica terminantemente proibida a entrada e permanência de menores de dois anos de idade, sem exceção. Já os com idade entre 2 e 16 anos só poderão assistir ao jogo no estádio se acompanhados de pais ou responsáveis e com apresentação de documentação comprobatória.

 

 

 

Fonte: AL24horas com Assessoria

 

