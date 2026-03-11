CRB finaliza treinos em Campina Grande para decisão contra o Sousa

O CRB finalizou de vez todos os trabalhos para o importante e decisivo duelo diante do Sousa na manhã desta quarta-feira (11). No CT do Serra Branca, em Campina Grande/PB, o elenco regatiano encerrou a preparação para o jogo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

A atividade serviu para movimentar o grupo na primeira parte do deslocamento para o sertão paraibano. Depois do treino da manhã, a delegação regatiana embarcou para Sousa, em um trajeto de mais de 300 quilômetros.

Com praticamente todo o grupo à disposição, a expectativa é que o técnico Eduardo Barroca mantenha a escalação dos últimos jogos. A novidade fica por conta da disponibilidade do meia Guilherme Estrella, que não pôde participar da decisão do Campeonato Alagoano.

Dessa forma, uma possível escalação regatiana terá Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte.

A partida entre Sousa x CRB será disputada no Estádio Governador Antônio Mariz, o Marizão, em Sousa/PB, às 19h30 da próxima quinta-feira (12). O jogo é único. Em caso de empate, os pênaltis decidirão quem avança. O classificado irá enfrentar Amazonas ou Figueirense na próxima semana.

Fonte: Gazetaweb