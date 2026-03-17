Operação prende suspeitos de facções criminosas que atuam em São Miguel dos Campos

17 de março de 2026
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Divulgação/SSP-AL

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) realiza, nesta terça-feira (17), uma operação policial para desarticular facções criminosas que atuam em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. Ao final da ação, seis pessoas foram presas.

De acordo com a SSP, 18 mandados judiciais foram cumpridos, sendo quatro de prisão e 14 de busca e apreensão.

A investigação policial aponta que os grupos criminosos operavam nos conjuntos Hélio Jatoba I, II e III, no Mutirão e no Loteamento Wellington Torres. Os alvos também são suspeitos de praticar diversos homicídios na região.

A SSP reforça que a participação da população, por denúncias, são importantes para combater o crime organizado. As denúncias anônimas podem ser realizadas através do telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: G1/AL

17 de março de 2026
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