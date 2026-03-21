Duas pessoas morrem e casal de idosos fica ferido em acidente no Sertão de AL

21 de março de 2026
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Derek Gustavo/G1

Um homem e uma mulher morreram e um casal de idosos ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta na sexta-feira (20), na BR-316, na comunidade Areia Branca, em Dois Riachos, no Sertão de Alagoas.

As vítimas fatais, que ainda não foram identificadas, estavam na motocicleta. A primeira morte foi confirmada no local pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL). Uma das vítimas socorridas na BR-316 foi atendida já inconsciente, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Os outros envolvidos no acidente receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados ao Hospital Regional de Santana do Ipanema.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Fonte: G1/AL

21 de março de 2026
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