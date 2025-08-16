Hytalo planejava fugir do Brasil via Foz do Iguaçu, diz delegado

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, estavam em rota de fuga para fora do Brasil para evitar a prisão, ocorrida na manhã desta sexta-feira (15/8), em uma mansão alugada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil.

A informação foi dada pelo delegado Fernando David, do 3° Departamento de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta.

Segundo David, os dois saíram de carro da Paraíba e foram monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alertou a Polícia Civil paulista sobre o paradeiro na mansão em Carapicuíba.

Para o delegado, é provável que eles fossem seguir em rota de fuga para o exterior por Foz do Iguaçu ou outro local do sul do país.

“A suspeita é que eles estavam sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, afirmou David mais cedo, pouco após a prisão de Hytalo e Euro.

Quando foram presos, cada um portava quatro celulares. Os oito aparelhos foram apreendidos e serão levados para perícia na Paraíba. Eles não estavam com passaporte, mas somente documento de identificação.

Fonte: Metrópoles