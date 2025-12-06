Influenciadora desabafa após agressão de Babal Guimarães: ‘Situações assim deixam marcas’

A influenciadora Karla Lessa se pronunciou, nesta sexta-feira (5), sobre as agressões que sofreu do então namorado, o influenciador Babal Guimarães, registradas por câmeras de segurança de um condomínio em Maceió.

O vídeo mostra o casal discutindo na porta de um prédio, quando Babal agride a influenciadora. As imagens foram registradas no dia 28 de novembro e divulgadas na quinta-feira (4).

Em mensagem divulgada nas redes sociais, ela afirmou que o episódio tem sido extremamente difícil e pediu respeito à sua privacidade.

“Situações assim deixam marcas, deixam traumas. Algo que nenhum pai, nenhuma mãe e nenhuma filha deveriam ter que ver ou carregar.”

Karla confirmou que o relacionamento chegou ao fim e destacou que o foco, neste momento, é sua recuperação emocional.

A influenciadora também ressaltou que sempre foi tratada com respeito pela família do autor das agressões e mencionou o apoio recebido de Lucas Guimarães, irmão de Babal.

“Eu espero, do fundo do meu coração, que nenhuma mulher passe por algo assim e que a gente continue se apoiando e se protegendo.”

O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que instaurou inquérito para apurar o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Fonte: G1/AL