Carro voador brasileiro: protótipo da Embraer faz 1º voo

19 de dezembro de 2025
Carro voador brasileiro: protótipo da Embraer faz 1º voo. Divulgação/EveAirMobility

O protótipo do primeiro “carro voador” brasileiro fez com sucesso o primeiro voo não tripulado, nesta sexta-feira (19/12), na cidade de Gavião Peixoto, interior de São Paulo. O veículo é produzido pela empresa Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer.

 

O veículo, chamado de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), iniciou a fase de testes de voo e confirmou a integração de sistemas essenciais, segundo a Eve Air Mobility.

 

“Hoje, a Eve realizou seu primeiro voo. Este é um marco histórico para nossos funcionários, clientes, investidores e todo o ecossistema”, celebrou o CEO da empresa, Johann Bordais.

 

Para operar em solo brasileiro, o eVTOL precisa de certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Eve Air Mobility informou que mantém contato com a Anac, e tem centenas de voos de teste planejados para 2026, buscando a certificação.

 

Serão fabricados pela empresa seis protótipos para a realização dos testes.

 

A previsão da empresa é de realizar as primeiras entregas do eVTOL e entrar em serviço em 2027.

 

 

 

Fonte: Metrópoles

 

19 de dezembro de 2025
