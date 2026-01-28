RETROSPECTIVA – Vereador Alcides Andrade

1. Vereador Cidoca prepara PL sobre naturalidade das crianças

O edil penedense, Alcides Andrade Neto (Cidoca), que se encontra de Licença Médica, em conversa com nossa reportagem informou que irá apresentar um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Penedo que regulamenta a lei federal n.º 13.484 de 26 de setembro de 2017, na qual permite que a mãe registre a naturalidade da criança na cidade onde reside, independentemente do local de nascimento.

“Quando eu retornar as minha atividades normal na Câmara de Penedo irei apresentar esse projeto de Lei”, afirmou Cidoca.

2. Denúncias na Santa Casa de Penedo: requerimento apresentado pelo vereador Cidoca não é aprovado

Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca) apresentou um requerimento solicitando junto ao Juiz de Direito Civil de Penedo com cópia para o Ministério Público de Alagoas que façam uma visita na Santa Casa de Misericórdia de Penedo e apure as denúncias que estão sendo feitas pelas mães dos bebês e familiares após registros de óbitos.

Após várias discussões em plenário entre os vereadores, o requerimento do Cidoca não foi aprovado pela bancada governista com a justificativa de que o documento apresentado feriu o regimento interno da Câmara.

3. Vereador Cidoca cobra o gestor municipal obras que não foram realizadas

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o edil penedense Alcides Andrade Neto (Cidoca) usou a tribuna do plenário para cobrar algumas obras que não foram realizadas até o momento no município de Penedo, entre elas a revitalização da praça 12 de abril e a reforma do prédio da banca do peixe onde, segundo o plano de governo, irá funcionar um centro de apoio turístico de Penedo.

por Redação