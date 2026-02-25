PENEDO: Vereador Cidoca usa a tribuna e fala sobre a perda do Selo Ouro pelo Mec

Em Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Cidoca criticou duramente a gestão da educação em Penedo após a divulgação de dados que indicariam um retrocesso no desempenho da rede pública, resultando na perda do Selo Ouro concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é uma honraria técnica do MEC que reconhece municípios com alta performance na alfabetização de crianças na idade certa.

por Redação