PENEDO: Vereador Cidoca usa a tribuna e fala sobre a perda do Selo Ouro pelo Mec

25 de fevereiro de 2026
0 60
Em Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Cidoca criticou duramente a gestão da educação em Penedo após a divulgação de dados que indicariam um retrocesso no desempenho da rede pública, resultando na perda do Selo Ouro concedido pelo Ministério da Educação (MEC).
O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é uma honraria técnica do MEC que reconhece municípios com alta performance na alfabetização de crianças na idade certa.
por Redação
25 de fevereiro de 2026
0 60

Artigos relacionados

Vereador Valdir Idalino solicita melhorias na Escola Santa Cândida em Penedo

25 de fevereiro de 2026

RETROSPECTIVA – Vereadora Raquel Tavares

28 de janeiro de 2026

RETROSPECTIVA – Vereador Valdy Idalino

28 de janeiro de 2026

RETROSPECTIVA – Vereador Alcides Andrade

28 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Verifique também
Fechar
Botão Voltar ao topo