RETROSPECTIVA – Vereador Valdy Idalino

1. Vereador Valdy Idalino destaca importância do esporte para sociedade

Em sessão ordinária realizada na última semana na Câmara Municipal de Vereadores de Penedo, o vereador Valdy Idalino destacou a importância do esporte na sociedade e ao mesmo tempo, aproveitando a presença do Secretário de Esporte de Penedo, Juca Vasconcelos, solicitou melhorias nos campos de futebol amador.

“A presença do secretário de esportes é fundamental para discutir o desenvolvimento do esporte na cidade e na região. Ele está aqui para apresentar as ações e melhorias necessárias.

A falta de espaços para a prática de esportes amadores em Penedo é um problema significativo que afeta a comunidade. A escassez de campos e áreas de lazer limita as oportunidades para jovens e atletas locais.

A cidade de Penedo enfrenta desafios em relação à manutenção e estrutura dos campos de futebol amador, devido a orçamento limitado e destruição frequente dos gramados. A solução proposta envolve a construção de campos sintéticos iluminados para melhor atender à demanda da população e das equipes.”

2. Vereador Valdy Idalino apoio PL que cria o Dia da Consciência Negra em Penedo

Durante sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, no ultimo dia 13 de novembro de 2025, representantes da sociedade quilombola de Penedo marcaram presença no plenário para falar sobre as comemorações da Consciência Negra.

O edil Valdy Idalino se solidarizou com os representantes da classe e enfatizou que irá apoiar junto com os colegas da Casa Legislativa para que seja aprovado o dia da Consciência Negra em Penedo.

“Quero parabenizar a todos que representam essa classe em Penedo e dizer que vocês terão meu apoiou incondicional no que for necessário”, disse Valdy Idalino.

3. Vereador Valdy Idalino requer que seja irrigada as gramas das praças de Penedo

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o edil penedense Valdy Idalino apresentou requerimento junto ao secretário do Meio Ambiente, Fagner Matias, que seja feita a irrigação da grama na praça da Cohab, pois com o forte calor que está em Penedo a grama está morrendo. Valdy destacou também que não somente na praça da Cohab seja feito esse trabalho mais em todas as praças de Penedo.

por Redação