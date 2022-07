CSA reage no 2º tempo e arranca empate com o líder Cruzeiro, no Rei Pelé: 1 a 1

Na noite desta quarta-feira (20), o CSA reencontrou o Cruzeiro, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, a última, para fechar o primeiro turno. Apesar das brigas distintas na tabela de classificação, o que se viu em campo foi uma partida equilibrada, que acabou empatada por 1 a 1. O embate aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Luvannor fez para o time celeste, enquanto Lucas Barcelos deixou tudo igual.

O resultado não mudou as posições das equipes na tabela de classificação. O CSA segue no 17º lugar, muito por conta dos placares dos outros jogos. Com 20 pontos, a briga contra o rebaixamento segue. A Raposa ainda segue na ponta, com uma gordura confortável. Com 42 pontos, o Cruzeiro é simbólico campeão do primeiro turno.

A partir da próxima rodada, o desafio no 2º turno se inicia. O Cruzeiro terá uma árdua missão, já que tem um confronto direto pela frente. O Cabuloso vai receber o Bahia, atual 3º colocado, neste sábado (23), às 16 horas, no Mineirão. O Azulão vai ter um desafio complicado, principalmente por jogar fora de casa. O próximo desafio azulino será na próxima segunda (25), às 19 horas, quando visita o Criciúma no Heriberto Hülse, no interior catarinense.

por Guilherme Magalhães e Raphael Alves – Gazetaweb