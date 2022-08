Como fazer acordo com Banco do Brasil? No artigo falamos sobre o acordo com o Banco do Brasil, quais suas opções e como realizar solicitações Confira!

Como fazer acordo com Banco do Brasil?

Se você está endividado talvez a solução esteja na criação de um acordo, e você sabe como é feito um acordo com o Banco do Brasil?

Um dos bancos mais tradicionais, antigos e utilizados pelos brasileiro é o Banco do Brasil. O banco estatal existe há mais de dois séculos e acumula muitos clientes, tradições e serviços oferecidos.

Ao utilizar esses serviços como cheque, cartões de crédito e financiamento não é incomum acabar preso em uma dívida que mais parece uma bola de neve. Mas para esses endividados existe o acordo com o Banco do Brasil que reduz suas dívidas e facilita os pagamentos!

Como pode ser feito acordo com Banco do Brasil?

Como dissemos, o acordo com o Banco do Brasil é destinado aqueles que estão em uma situação irregular com o banco, e acabaram contraindo dívidas de alguns benefícios que utilizaram. Esses benefícios giram em torno de: cheques, cheques especiais, empréstimos, licenciamento, dívidas de cartões de crédito, entre outras opções de crédito disponibilizadas pelo banco.

Infelizmente em nossa vida podemos acabar contraindo uma dívida muito maior do que podemos pagar, seja por um revés ou imprevisto urgente. Mas se você está nessa situação, não se desespere porque você ainda pode conseguir um acordo com o Banco do Brasil.

O acordo com o Banco do Brasil é uma solução financeira feita para caber no seu bolso, um pagamento muito mais facilitado. Uma opção pensada no bem estar do cliente devedor e no retorno para o banco. E a facilidade já começa pelos meios onde esse acordo com o Banco do Brasil pode ser realizado. Vamos conhecer alguns a seguir!

Como fazer acordo com Banco do Brasil pelo Whatsapp?

Uma excelente forma de você conseguir realizar o seu acordo com o Banco do Brasil é pelo aplicativo de mensagens Whatsapp! É muito simples, basta acessar a página do banco do Brasil na internet e na aba de renegociação haverá um link que irá te enviar direto para uma conversa com o banco no aplicativo.

Caso você ache mais prático também pode adicionar o número (61) 4004-0001 e iniciar uma conversa com o banco com a palavra #renegocie, dando início à formulação do seu acordo com o Banco do Brasil.

Como negociar dívida pelo App do BB?

Outra forma bastante prática de realizar um acordo com o Banco do Brasil é utilizando o aplicativo do banco.

Se você é cliente do banco provavelmente já tem um aplicativo baixado em seu smartphone. Caso ainda não tenha, basta pesquisar por “Banco do Brasil” em sua loja de aplicativo. Baixe o app e coloque suas credenciais, assim que o banco confirmar sua identidade basta procurar no menu pela opção de renegociação e você poderá dar entrada em seu acordo com o Banco do Brasil.

Como negociar a dívida pelo Autoatendimento na internet?

Para aqueles que querem ainda mais praticidade para realizar seu acordo com o Banco do Brasil há a opção do autoatendimento. Para isso basta acessar o site do Banco do Brasil e acessar sua conta. Após ter completado o processo o site irá apresentar um menu e basta acessar a aba “Solução de Dívidas” e fazer seu acordo com o Banco do Brasil.

O que é o Feirão de desconto de dívida do Banco do Brasil?

Feirões de desconto de dívidas são temporadas de descontos onde empresas dão muito mais opções facilitadas de dívidas antigas, inclusive o Banco do Brasil.

Como fazer acordo com desconto?

O acordo com o Banco do Brasil já é realizado com desconto, mas com o feirão de desconto oferecido pelas empresas em sites como o Serasa, você pode economizar ainda mais. Basta ficar de olho no site e aproveitar quando o mesmo oferecer um desconto especial.

Agora que já sabe como realizar um acordo com o Banco do Brasil pode dizer adeus às dívidas atrasadas!