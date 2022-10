CSA vence Vila Nova por 1 a 0 e dorme fora da zona do rebaixamento

Pode respirar aliviado, torcedor do Azulão. Na noite desta terça-feira (25), o CSA venceu o Vila Nova, pela 37ª rodada da Série B e deixou a zona de rebaixamento momentaneamente. A vitória por 1 a 0 foi suficiente para dar um novo sopro de esperança na briga contra a degola e deixar a definição da queda para a última rodada. A partida aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Maceió, que recebeu um belíssimo público.

O autor do tento que definiu o resultado foi Rodrigo Rodrigues, de pênalti. Pela segunda rodada seguida, o centroavante foi herói da nação azulina. A parte ruim da noite de festa foi uma confusão registrada antes da partida, entre torcidas organizadas do próprio Azulão.

Apesar do placar ter tirado o CSA do Z4, ainda não é uma posição garantida. Atualmente, o time ocupa a 16ª posição, com 42 pontos. Porém, para seguir fora da degola, o Azulão precisa de uma vitória do Cruzeiro, que encara o Novorizontino, nesta quinta-feira (27). Por outro lado, o Tigrão segue no 12º lugar, ainda com 46 pontos.

As duas equipes estarão em campo no mesmo dia e horário, para a última e decisiva rodada da Série B, no próximo dia 6, às 18h30. O Vila Nova vai cumprir tabela, na Ilha do Retiro, contra o Sport. Já o CSA terá pela frente um velho conhecido: o líder e já campeão Cruzeiro. O embate será no Mineirão, em Belo Horizonte.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb