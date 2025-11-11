Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

Silvânia Aquino, de 52 anos de idade, anunciou oficialmente seu desligamento da banda Calcinha Preta nesta segunda-feira (10). A decisão da vocalista foi comunicada através de uma nota publicada no Instagram, após dias de especulações sobre possíveis desentendimentos internos entre as cantoras do grupo.

Na mensagem, Silvânia destacou sua história com a banda. “Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas, a agir, a pensar, a sentir. Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público”, escreveu.

No texto, a cantora fez questão de ressaltar que a saída aconteceu de forma amigável. “Hoje venho comunicar a vocês que, em comum acordo, estou me desligando oficialmente da Banda Calcinha Preta”, informou.

“A todos que torceram e continuam torcendo por mim, deixo aqui o meu muito obrigada. Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão”, afirmou.

Apesar do desligamento, Silvânia sinalizou que sua carreira continuará. : “A história não para por aqui!”. A banda de forró eletrônico, conhecida por renovar frequentemente seu elenco de vocalistas, conta atualmente com Daniel Diau, integrante desde os anos 1990, Bell Oliver, que está no grupo desde os anos 2010, e O’hara Ravick, que entrou em 2023 para substituir Paulinha Abelha, que morreu em 2022.

