“Wicked: Parte 2” e nova cinebiografia de Sílvio Santos são as estreias da semana

23 de novembro de 2025
0 19
Divulgação

m ano após o lançamento do primeiro filme de “Wicked”, a aguardada continuação, do prelúdio das aventuras de Dorothy na terra do Mágico de Oz, chega aos cinemas esta semana.  Com a expectativa de ser um fenômeno global como o primeiro musical, “Wicked: Parte 2” mergulha ainda mais na separação entre as bruxas Elphaba e Glinda. Além de Wicked, outro destaque na semana é a nova cinebiografia de Silvio Santos.

 

 

Em “Wicked: Parte 2”, Elphaba e Glinda estão separadas e devem enfrentar as consequências das ações e decisões que tomaram. Enquanto Elphaba segue demonizada como a Bruxa Má do Oeste, exilando-se na floresta de Oz, Glinda vive as glórias de ter se tornado o símbolo da Bondade no reino, morando no palácio da Cidade das Esmeraldas e desfrutando da fama e do glamour de ser amada por toda a população.

 

 

Quando Glinda tenta intermediar uma reconciliação entre Elphaba e O Mágico, as coisas parecem piorar, afastando ainda mais as duas amigas. A visita de uma garota do Kansas vira tudo de cabeça para baixo, enquanto uma multidão se coloca contra a Bruxa Má, o que obrigará a dupla a se unir novamente.

 

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

 

Outra grande estreia é “Sílvio Santos Vem Aí”. A trama se passa em 1989, logo após Silvio se candidatar à presidência da república. A jornalista e publicitária Marília é convocada a trabalhar na equipe do apresentador com o intuito de investigar sua vida e prever qualquer tipo de ataque e jogo sujo de seus adversários.

 

Apesar de desconfiada, Marília é conquistada pelo carisma do comunicador, gerando uma parceria, mas também muitos embates.

 

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping).

 

 

Para os fãs de ficção científica, “Sobrevivente” é o lançamento da semana. O longa retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man.

 

 

No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

 

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping).

 

 

A semana também conta com o filme de comédia “Homo Argentum”. O filme reúne 16 histórias curtas e independentes protagonizadas por Guillermo Francella. A obra usa humor e ironia para fazer uma crítica social à realidade argentina, explorando aspectos da cultura nacional, como hipocrisia, dependência familiar, violência e desencanto.

 

Disponível em: Cinesystem (Parque Shopping).

Jujutsu Kaisen: Execução” é mais uma estreia da semana. O anime fala sobre véu descer abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições.

 

Em cartaz no: Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

 

Para conferir a programação completa de todos os filmes em cartaz no Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping): basta clicar aqui. Já para o Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia, pode ser conferida aqui.

 

 

 

Fonte: TNH1

23 de novembro de 2025
0 19

Artigos relacionados

Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

11 de novembro de 2025

Carlinhos Maia fez revelação antes do fim do casamento com Lucas

28 de julho de 2025

‘007’: confira os atores cotados para ser o novo James Bond

29 de junho de 2025

Após suposto sexo com Neymar, modelo fala sobre performance do craque

17 de março de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo