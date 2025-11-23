“Wicked: Parte 2” e nova cinebiografia de Sílvio Santos são as estreias da semana

“Wicked: Parte 2” e nova cinebiografia de Sílvio Santos são as estreias da semana

m ano após o lançamento do primeiro filme de “Wicked”, a aguardada continuação, do prelúdio das aventuras de Dorothy na terra do Mágico de Oz, chega aos cinemas esta semana. Com a expectativa de ser um fenômeno global como o primeiro musical, “Wicked: Parte 2” mergulha ainda mais na separação entre as bruxas Elphaba e Glinda. Além de Wicked, outro destaque na semana é a nova cinebiografia de Silvio Santos.

Em “Wicked: Parte 2”, Elphaba e Glinda estão separadas e devem enfrentar as consequências das ações e decisões que tomaram. Enquanto Elphaba segue demonizada como a Bruxa Má do Oeste, exilando-se na floresta de Oz, Glinda vive as glórias de ter se tornado o símbolo da Bondade no reino, morando no palácio da Cidade das Esmeraldas e desfrutando da fama e do glamour de ser amada por toda a população.

Quando Glinda tenta intermediar uma reconciliação entre Elphaba e O Mágico, as coisas parecem piorar, afastando ainda mais as duas amigas. A visita de uma garota do Kansas vira tudo de cabeça para baixo, enquanto uma multidão se coloca contra a Bruxa Má, o que obrigará a dupla a se unir novamente.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Outra grande estreia é “Sílvio Santos Vem Aí”. A trama se passa em 1989, logo após Silvio se candidatar à presidência da república. A jornalista e publicitária Marília é convocada a trabalhar na equipe do apresentador com o intuito de investigar sua vida e prever qualquer tipo de ataque e jogo sujo de seus adversários.

Apesar de desconfiada, Marília é conquistada pelo carisma do comunicador, gerando uma parceria, mas também muitos embates.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping).

Para os fãs de ficção científica, “Sobrevivente” é o lançamento da semana. O longa retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man.

No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping).

A semana também conta com o filme de comédia “Homo Argentum”. O filme reúne 16 histórias curtas e independentes protagonizadas por Guillermo Francella. A obra usa humor e ironia para fazer uma crítica social à realidade argentina, explorando aspectos da cultura nacional, como hipocrisia, dependência familiar, violência e desencanto.

Disponível em: Cinesystem (Parque Shopping).

“Jujutsu Kaisen: Execução” é mais uma estreia da semana. O anime fala sobre véu descer abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições.

Em cartaz no: Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Para conferir a programação completa de todos os filmes em cartaz no Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping): basta clicar aqui. Já para o Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia, pode ser conferida aqui.

Fonte: TNH1