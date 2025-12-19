MP pede R$ 2 milhões a Claudia Leitte por troca de letra sobre Iemanjá

19 de dezembro de 2025
MP pede R$ 2 milhões a Claudia Leitte por troca de letra sobre Iemanjá. Reprodução/Instagram

 

O Ministério Público da Bahia entrou com uma ação civil pública contra Claudia Leitte. O órgão pede a condenação da cantora ao pagamento de R$ 2 milhões por dano moral coletivo, sob a acusação de discriminação religiosa.

 

A ação tem como base a alteração de um verso da música “Caranguejo”, em 2024. Segundo o MP-BA, a cantora substituiu o trecho “saudando a rainha Iemanjá” por “eu canto meu rei Yeshua”, o que motivou a iniciativa judicial.

 

O processo é assinado pela promotora Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz, da Promotoria de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, e por Alan Cedraz Carneiro Santiago, promotor de Justiça e coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac).

 

Além da indenização, o Ministério Público solicita que o valor seja destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou a entidades representativas das religiões de matriz africana. O pedido inclui ainda que Claudia Leitte faça uma retratação pública e se comprometa a não praticar atos considerados discriminatórios, direta ou indiretamente, em apresentações, entrevistas, produções artísticas ou redes sociais, especialmente aqueles que envolvam a supressão ou alteração de referências religiosas de matriz africana.

 

A ação se baseia em uma representação apresentada pela iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), por meio do advogado Hédio Silva Jr.

 

 

 

 

19 de dezembro de 2025
