Globo de Ouro 2026: Wagner Moura faz história e vence prêmio de Melhor Ator

O ator Wagner Moura repetiu o feito de Fernanda Torres e fez história ao vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto” no Globo de Ouro neste domingo (11). A premiação considerada um “termômetro” para o Oscar.

Ele superou nomes como Joel Edgerton (“Trem dos Sonhos”), Oscar Isaac (“Frankenstein“), Dwayne Johnson (“Coração de Lutador: The Smashing Machine”), Micheal B. Jordan (“Pecadores”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver From Nowhere”).

Essa marca a segunda indicação do brasileiro à premiação. Em 2016, ele concorreu na categoria de Melhor Ator em Série de Drama por “Narcos” — mas não levou o prêmio.

A vitória no Globo de Ouro de fortalece a temporada de Moura e ajuda a campanha ao Oscar. No ano passado, a atriz brasileira Fernanda Torres ganhou o prêmio Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”. Algumas semanas depois, ela foi indicada ao prêmio mais desejado do cinema.

Desde a estreia de “O Agente Secreto” no Festival de Cannes, Moura tem sido elogiado e premiado pelo papel. Ele já soma mais de cinco de prêmios internacionais, entre eles o da mostra francesa, o do Festival de Chicago, o da crítica de Nova York e mais.

